Erdoğan: Tüm bölgemiz, 40 yıldır olmadığı kadar huzur doludur

03 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim, bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Bugün Diyarbakır'la birlikte tüm bölgemiz, 40 yıldır olmadığı kadar huzur doludur." dedi.

Erdoğan, "Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gideceğim ziyaret edeceğim' diyor. Türbe ziyareti... Ziyaret etsen ne yazar, oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et." diye konuştu.

Erdoğan, "53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." diyerek, "Öyle 'Ben şuyum, ben buyum' diyerek, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, bu devlet buna izin vermez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz, Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışa nazire olarak 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz. Asla değişmeyecek ve hep öyle kalacak resmi dilimiz Türkçe ne kadar değerliyse, anadiliniz Kürtçe de o kadar kıymetlidir." dedi.

Kaynak: AA