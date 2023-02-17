Erdoğan ve Bahçeli'den 'seçim' zirvesi: İki tarih yeniden gündemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin seçim tarihi olduğu bildirildi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Beştepe’de bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin seçimler olduğu bildirildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan – Bahçeli görüşmesinde 14 Mayıs – 18 Haziran tarihleri yeniden masaya yatırıldı. İki lider deprem bölgelerinde seçimin nasıl yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu.
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