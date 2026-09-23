Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan kritik görüşme

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki temaslarını Türkevi'nde sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediklerini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlarda gelişen işbirliğinin, normalleşme sürecine katkı sağladığını söylerken, Paşinyan'ı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.