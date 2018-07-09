Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.



Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.





"İnşallah bundan sonraki daha güzel olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna Erdoğan, "Başkan diyebilirsiniz." yanıtını verdi.

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Erdoğan, ant içmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.