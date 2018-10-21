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Erdoğan: Yeniden diriliş, şahlanış döneminin arefesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunuyoruz; bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir." dedi.

Erdoğan: Yeniden diriliş, şahlanış döneminin arefesindeyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katıldı.

"Gençlerimizle hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunuyoruz; bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir." ifadelerini kullandı.

"Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir"

Erdoğan, "Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Bunun bir yanı coğrafyamızla ilgilidir ama bu asla yayılmacı bir ideal değildir." dedi.

Kaynak: AA

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