Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı: Bir daha darbelere izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, darbenin yol açtığı mağduriyetlerin unutulmayacağını belirterek, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunun darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."