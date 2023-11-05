Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 'selam' eleştirisi: Al birini vur birine

CHP'nin dünkü kurultayında mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışan Özgür Özel ipi göğüslemişti.

Özel'in seçimden önce kürsüdeki hitabında 'selam gönderdiği' kişiler arasında Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş ve Gezi davasında ceza alan Osman Kavala da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün memleketi Rize'deki konuşmasında Özel'i hedef aldı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime 'Bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başına 'Bay bay' dedi, Kavala'ya 'Bay bay' dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü."