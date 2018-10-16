Erdoğan'dan 'erken emeklilik' ile ilgili önemli mesajlar

16 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda erken yaşta emeklilik teklifine değindi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme yapılmasının yıllık 26 milyar lira ek maliyet getireceğini belirten Erdoğan, erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu maliyetin toplamda 750 milyar lirayı bulduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlikte kabul etmiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 38 yaşında emeklilik uygulaması yoktur. Sosyal güvenlik sistemi buna dayanamaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz ama siyasette esastır. Erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok.

Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan 1 milyonu memur diğerleri kendi hesabında çalışanlardan oluşuyor. Bu teklifi ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı gözönüne alındığında toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum."

'Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini yarın Meclise sunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizin ilk bütçesinin hazırlıklarını tamamladık. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini inşallah yarın Meclise sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin Erdoğan, "Temennim, bir an önce bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

"Olayın parlamento ve parlamento dışı boyutu var"

İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok."

Kılıçdaroğlu'dan İş Bankası yanıtı