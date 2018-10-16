Kılıçdaroğlu'dan İş Bankası yanıtı

16 Ekim 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri konusunda yapılan açıklamalara, "Atatürk'ün vasiyeti. Vasiyet herkesin yapabileceği bir iradedir. Mustafa Kemal Atatürk de el yazısı ile vasiyetini yazıyor. İş Bankası'ndaki Atatürk'e ait hisseleri Hazine'ye alacağım diyor. Türkiye'nin en büyük özel bankası. Şimdi o bankaya el koyacağım diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı o da bir diktatördü sen de aynısını yapıyorsun sen de bir diktatörsün ne farkınız var? Yurtdışından gelsin yabancılar diyorlar niye gelecek? Bankayı nasıl ele geçiririz hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir." şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer açıklamalar şu şekilde:

"Suriye'ye girme oraya silah gönderme dedik. Müslümanı müslümana kırdırma dedik. Akan kan müslüman kanı dedik. Özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlarım Suriyelilerden memnunsanız başımın üstüne. Memnun değilsiniz onları Suriye'ye gönderecek olan parti CHP'dir. Bir yarayı saracağız. Kimsenin burnunu kanatmadan.

Sağlıkta şiddet giderek artıyor. 83 yıllık Cumhuriyet döneminde bir hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 11 hekim hayatını kaybetti. Bu konu parlamentonun gündemine gelmiş. Bu konuyu tekrar parlamento gündemine getireceğiz. Kanun teklifi ile özel düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bu konuda el birliği yapalım. Yalan bütün inançlarda günahtır. Bir belge önüme geldiğinde hemen o belgeye sarılmam. O belge doğru mudur yanlış mıdır onu da araştırırım ondan sonra milletin karşısına çıkarım. Gazi Üniversitesi'ni örnek vermiştim Ordu Devlet Hastanesi belgesi yine burada. Aciliyet arz eden vakalar hariç kalp kapak ameliyatlarını yapmayın. Devleti yöneten kişilerin ahlaklı olması lazım. Devlet yönetiminde her zaman ciddiyet gerekir.

Devletin nasıl yönetildiğine bakın. Papaz casus ajan terörist dediler. 'Dua' lakaplı bir gizli tanıkla başladı. Gizli tanık rezaleti yaşadık. Brunson'ın Türkiye cephesine bakıyorum. Ne oldu? 11 Ocak'ta Erdoğan 'Sen bunu (Gülen'i) vermiyorsa bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın' diyor. Erdoğan fakir mi?

"Hani papazı vermem diyordun"

Bizim papaz gitti neredeyse utanmasalar devlet töreni yapacaklar. Hani vermem diyordun ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın? Trump tweet atıyor 'Türkiye'nin Brunson'ı tahliye etmemesi rezalet' diyor. Pence Trump adına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümeti size mesajım var Brunson'ı derhal serbest bırakın' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kimsin sen? Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez. Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyorlar. Bu gizli tanıklara ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Niye yargıyı aldatmaktan ötürü hapse atılmadı? En büyük zararı adalet gördü. Brunson'ın serbest bırakılacağını önce Amerikalılardan duyduk. Sonra 12 Ekim'de Pence tweet attı Brunson evine geliyor. Sayın Bahçeli'ye çok açık ve net çağrıda buluyorum Türkiye'nin onuru ile haysiyeti ile oynayan hala bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin? Tehdide boyun eğdiler.

Trump açıklama yapıyor uzun ve yorucu bir müzakere süreci geçirdik. Bu ülkede fidye ödemiyoruz artık en azından. Fidye ödemeyeceğiz aksi takdirde kötü şeyler olacak diyor. Erdoğan'a soruyorum ne müzakeresi yaptınız? Neyin müzakeresini yaptın? Sen fidye istedin mi? Adam sana fidyeyi vermedi vermem dedi. Bu ülke fidye vermez diyor Amerika için. Sen gittin Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesini Trump'a teslim ettin. Senin yatacak yerin yok. Trump Erdoğan'a teşekkür ediyor. Niçin? Erdoğan serbest bıraktı ne mahkemesi. Kanacak adam mı Trump? Sarayın adliyesi adli düzenin dibine dinamit koymuştur.

Tutuklu harp okulu öğrencileri

Harp okulu öğrencilerinin velileri burada. Ne günahı var bu öğrencilerin? Öğrenci darbe mi yapar? Yakalayacaksan komutanını tutukla. Öğrencinin ne günahı var? Mutlaka adalet tecelli edecektir. O öğrencilerin tamamı çıkacaktır.

Enflasyonla mücadele programı eleştirisi

Diyor ki 'Eylül ayı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.' Kim söylüyor? Albayrak. Petrol doğalgaz fiyatları indi mi? Yok. Kesin pinpon topunda indirim yapmışlardır. Hangi indirimi yaptın sen kardeşim? Devlette bir görev dağılımının olduğunu söylemiştim. Enflasyonla mücadele konusu Merkez Bankası'nı konusudur. Şimdi bakan açıklıyor. Hani Merkez Bankası bağımsızdı? Normalde bu tür uygulamalar yapılırken önce bakanın veya Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar dinlenir ve görüş beyan edilir. MÜSİAD başkanı daha program açıklanmadan MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklayacağı programı sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum diyor. Neyi? Daha açıklanmış değil. Hiç dinlemeden görüş beyan ediyor. Korkudan.

Krizin faturası saraya değil halka çıkmış olur. Krizden kimler etkilenmez? Saray ve sarayın beslemeleri. Bütçesi bile sürekli artıyor. Yazlık kışlık uçan sarayı var. Hiçbir şey para ödemiyor. Beslenenler var onlar da dolarla ihale alıyorlar. Şehir hastanelerinin sahipleri var. Sıkıntıyı çeken garibanlar. İşsizlik en büyük sorun. 7 milyona yaklaşıyor işsiz sayısı. 2 milyona yakın üniversite mezunu işsiz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsiz insan canlı bomba gibidir.

"3. dünya ülkeleri ülkemizde operasyon yapıyor"

Türkiye öyle bir hale geldi ki üçüncü dünya ülkelerinin bile operasyon yaptığı hale geldi. Bir gazeteci öyle anlaşılıyor ki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda artık kesinleşti öldürüldü. Öldürüldü nereye gömüldüğü de belli değil. Bunları batıdan öğreniyoruz. Batı Türkiye'den öğreniyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilmesi yasak."

Erdoğan'dan 'erken emeklilik' ile ilgili önemli mesajlar

"Suudi Arabistan, egemenlik haklarımıza açıkça saldırdı"

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