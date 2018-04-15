Erdoğan'dan finans sektörüne eleştiri

15 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonun önünde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sektörüne seslenerek, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler, ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız avucunuzu. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat vermeyiz asla. Yarın gazeteler yazar; 'piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın eğer bundan dolayı Alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa, başımız gözümüz üstende yerleri var, her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım." dedi.

Kaynak: DHA