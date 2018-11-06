Erdoğan'dan Halkbank açıklaması

06 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Halkbank davası için "Trump ile görüştüm, süreç pozitif olarak devam ediyor." dedi.

Öte yandan dünyanın gündeminde bulunan yaptırım konusunda açıklama yapan Erdoğan, "İran'a yaptırımları doğru bulmuyoruz. Uluslararası hukuka aykırı, dünyanın dengesini bozmaya yönelik adım. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız." diye konuştu.

Diğer taraftan ABD ordusuna ait unsurların Türkiye'nin sınırına yakın bir noktada YPG ile ortak devriyesi için "Böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur, kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.

"Piyasayı biz balans ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ise et fiyatları için "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz." dedi.

4 bin 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

"Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır." dedi.

"DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik." diye konuştu.