Erdoğan'dan İmamoğlu'na eleştiri: 5 yıl boşa geçti, niye bir şey yapılmadı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.,

Erdoğan, buradaki konuşmasında, geçmiş dönemlerde kendilerinin engellendiğini ancak topluma hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek beş yıllık görev süresinde 'bir şey yapmadığını' ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski raylı sistemlerinden biridir. 153 yıl önce devreye giren hat Bakırköy ve Yeşilköy'ün büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. İstanbul'un ihtiyaçları gözetilerek atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak İstanbul'a kazandırmayı amaçladık.

'Beş yıl boşa geçti'

- Önümüzde bir karar... Nedir bu? İnşallah Sirkeci garından bu istikamette tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? 5 yıl boşa geçti. Niye birşey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.

- Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Demiryolu inşası yapmayıp çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni durağı mevcut hatta ilave ettik.

'Ya bir de sen bir şey yap'

- Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeleri tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır. Bunun önemini tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.

- 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz çok iyi hatırlıyor. Terör örgütlerinden 15 Temmuz ihanetine İstanbul'un sokaklarından tarumar edildiği Gezi vandallığına kadar nice saldırılara maruz kaldık. Uyduruk gazete küpürleri üzerinden partimiz kapatılmaya çalışıldı. Doğrudan şahsımız ve hükümetimiz hedef alındı. Attığımız her adım bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından iptal edilmek üzere mahkemelere götürüldü. Ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri engellenmek istendi. İşte Marmaray. Kim yaptı bunu, biz yaptık. Ya bir de sen bir şey yap. Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atma değil, temel atmama töreni yapacak kadar zavallı yönetim var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız?

- Bugün de İstanbullu olarak tüm dünyanın göz bebeği olan bu şehrin meselelerini takip ediyor, İstanbul'u garip bırakmamak için çalışıyoruz. İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. İstanbul'a emanet olarak değil de nimet olarak bakanlar ihmalkarlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. Trafik sorunu. Ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz değil mi? Attığı adım var mı? Toplu taşımacılıkta her taraf rezillik. Bu noktalarda ne yaparız ederiz de bu işi çözeriz böyle bir dert yok. Metrobüsler yok. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. İstanbul halkı ailesiyle birlikte geçirmesi gereken zamanı trafikte bekleyerek boşa harcıyor.