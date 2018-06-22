Erdoğan'dan İnce'ye 'köprü ücreti' cevabı

22 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kartal ilçe mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. (Kartal) Buraları bir ilçe haline getiren biziz." dedi.

Erdoğan, "Bu dönem iki önemli projemiz var; biri millet bahçeleri, biri millet kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız, bir de güzel bir millet kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz." diye konuştu.

"Ne diyor, onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir de Anadolu Yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. Eski Samandıra'daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu Yakası'nın sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak." dedi.

Erdoğan, "Pazar günü ben milletime güveniyorum, ben milletimi seviyorum. Milletim bunlara gereken cevabı pazar günü verecektir." ifadesini kullandı.