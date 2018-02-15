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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren ve Ankara Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilen Kılıçdaroğlu'nu bugün telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Son dakika Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

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