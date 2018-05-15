Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yaptığı açıklamalardan dolayı sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Erdoğan, "Netanyahu, 60 yıldan fazladır BM kararlarını ihlal ederek savunmasız bir milletin topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak bu suçu örtbas edemezsin. İnsanlık dersi ister misin? 10 emiri oku." dedi.