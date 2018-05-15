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Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yaptığı açıklamalardan dolayı sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Erdoğan, "Netanyahu, 60 yıldan fazladır BM kararlarını ihlal ederek savunmasız bir milletin topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak bu suçu örtbas edemezsin. İnsanlık dersi ister misin? 10 emiri oku." dedi. 

Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıtNetanyahu'dan Erdoğan'a yanıt

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