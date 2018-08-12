Erdoğan'dan sanayicilere uyarı: Döviz alma yoluna gitmeyin

12 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen programa katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." dedi.

Sanayicilere döviz uyarısı

Sanayicilere seslenen Erdoğan, "Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız." dedi.

Kaynak: AA