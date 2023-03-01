Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: ‘Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim tarihine ilişkin yeni bir mesaj verdi, 14 Mayıs tarihini işaret etti.

“Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir” diyen Erdoğan, “Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Bize düşen görev deprem öncesi altyapısı ile yolları hastaneleri ile güvenli yerleşim yerleri inşa etmektir. Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

- Depremde yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i de 2000 öncesi yapılan binalar. Sadece yıkık durumdaki bina 31 binin bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir.

"Hemen eski kimliklerine büründüler"

- Kimi eksiklikler aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımını koştuk. Birilerinin devletin ve hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler.

- Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik. Birilerini asker üzerinden çeşitli kurumlarımız üzerinden kısır tartışmalar açmaya çalışmalarına bakmayın. Bölgeyi görenler verilen mücadelenin büyüklüğünü çok iyi biliyor.

Deprem bölgesi için yeni destekler

- Yıkık, ağır hasarlı ya da yıkılacak binaların 6 Şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesi için 'Afet Yeniden İmar Fonu' kuruyoruz. Sarmalık kıyılmış tütün üretiminde yüzde 55'lik ÖTV'yi yarıya indiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre bu destekleri, tedbirleri daha da çoğaltarak depremzedelerin yaralarını sarmaya kararlıyız.

Ulusal Risk Kalkanı Modeli hayata geçiyor

- Türkiye için bir ulusal risk kalkanı modeli oluşturmayı planlıyoruz. Ön toplantısını cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışması toplantının koordinasyonunu Murat Kurum Bey yönetecektir. Şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını riskli mesken stokunun hızla dönüştürülmesi teşkil edecektir.