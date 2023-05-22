Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayını olan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da. Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum.

Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye’nin Kuzeyi’nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şuan hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız. Mutabık kaldığımız en önemli konulardan bir tanesi anayasa değişikliği.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı ve bu konuda da başta İlham Aliyev kardeşimiz olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantılar oldu bunlarda bizim Türk dünyasıyla olan siyasetimizin örnekleridir. Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık olmadı (Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı).

Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadığı gibi bütün mesele Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir."

"Sinan Bey'in de duruşuyla bütünleşerek 28 mayıs'ta gereken cevap verilecektir"

"Sinan Bey'e karşı karşı kesimin bu tür linç kampanyalarına gireceği belliydi. Bunun dışında farklı bazı ağızlarda çıkabilir. Onlarda aynı şeyi yapabilir. Ama Sinan Bey duruşuyla, bugünkü açıklamasıyla zaten tavrını ortaya tam manasıyla koymuş vaziyette. Temennim o dur ki inşallah 28 Mayıs'ta milletimin duruşu, Sinan Bey'inde duruşuyla bütünleşerek gereken cevap gereken yerlere verilecektir. Linç kültürü CHP'nin içine işlemiş durumda. Biz özellikle sevgi kültürü hakim olsun istiyoruz ama CHP'de böyle bir anlayış söz konusu değil."

Erdoğan'dan mülteci açıklaması

"Kılıçdaroğlu her zaman yalan üzerine bina edilmiş bir anlayışı var. Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmanız lazım. Hayatı yalan. Buna deseniz ki bu on milyon mülteciyi neye dayanarak söylüyorsun. Söyleyeceği hiçbir şey yok. Sorsan sosyal demokratız der, bir haftada Nazi Almanya'sından bir farkı kalmadı.

Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Sınırlarımız en son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye'nin sınırları hiç olmadığı kadar güvendedir. Biz başından beri sığınmacıların güvenli dönüşlerini zaten destekliyoruz. Şimdiye kadar 560 bin sığınmacı terörden temizlenen bölgelere dödnü. Bununla ilgili bir başka adım. Suriye Rejimi'nin de içinde olduğu zirvede görüşülüyor.

Bununla ilgili çok olumlu sinyaller alıyoruz. Bir başka da kardeş ülkelerin destekleriyle kurulacak evlerde ilk etapta 1 milyon sığınmacının kendi topraklarına dönmesi için süreçleri yürütüyoruz. Ama CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi Suriye'nin Kuzey'inden askeri çekerseniz hiç güvenli olmaz. Kilis'e olduğu gibi tekrardan roketler düşmeye başlar. Kılıçdaroğlu'nun asıl yapmak istediği Türkiye bir Bora Altan utancını yaşasın istiyor.

Bizi Ruslar, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişti ya. Milletimiz bir daha benzer vicdansızlıklara izin vermeyecektir. Biz bu meselede başından beri vicdanı ve İslami duruş sergiledik. Türkiye'ye yakışan neyse biz bunu yapmalıyız. Bir Alman, Amerikalı kalkıp da Suriyeli'yi alıyorsa biz neden yapmayalım?"

"Cumhur İttifakı'na Sinan Bey de katılmıştır"

"14 Mayıs öncesinde eli kanlı teröristleri çiçek çocuk olarak gören Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalınca milliyetçiliğe abandı. CHP Genel Başkanı'nın çıkarı için su istimal etmeyeceği hiçbir değer ve ilkenin olmadığını gördük. Milliyetçilerin yeri zaten bellidir. Cumhur İttifakı'dır. Buna Sinan Bey'de katılmıştır. İkinci tura güçlenerek gireceğiz."

"AK Parti döneminde terörist başını çıkarmak gibi bir girişim yapılmamıştır"

"Terörist başı TCK'nin 125. maddesinden mahkum olmuş durumda. Bundan haberleri bile yok. AK Parti döneminde terörist başını çıkartmak gibi bir girişim yapılmamıştır. Bu yalandır. Milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bizim terör örgütlere karşı tutumumuzu inlerinde imha ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımız içinde olduğu gibi sınırlarımız dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünün önemli isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik.

Buradan onlara ekmek çıkmaz. Nitekim İletişim Başkanlığımız bu konuda açıklamalarını yayınladı. Kalkıp da terörist başının önüne açmak gibi bir durum yapılmış olsa şu 15 sene içerisinde biz zaten çok farklı adımlar atabilirdik. Biz Cudi'de, Gabar'da bunların başına başına inmemiz neyin ifadesidir?

Hepsi ortada. Terör örgütleriyle el ele omuz omuza olan bay bay Kemal değil mi? Şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla görüşme yapan Kılıçdaroğlu değil mi? Şu anda da onların desteğini istedi onlarda Kılıçdaroğlu'na desteklerini veriyorlar. Sonra da utanmadan, sıkılmadan sonra da Selo'yu da, bebek katilini de çıkarırız diyeceksin."

"Bizim rakibimiz ne CHP ne muhalefettir bizim rakibimiz rehavettir"

"Bizim rakibimiz ne CHP'dir ne de muhalefet. Bizim rakibimiz rehavettir. Özellikle Sinan Bey'in bizi destekleyeceğine dair yaptığı açıklama bir yerde güç devşirmesidir diyebilirim. Bu potansiyel devşirme de 28 Mayıs ile ilgili çok daha farklı gelişmeye neden olacaktır. Sinan Bey'in erli ve milli söylem hakim. Bu söylemlerin bizim söylemlerimizle birleşmesi sandıkta çok farklı bir neticeye vesile olacaktır."