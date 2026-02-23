Erdoğan’dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Millet sürece sahip çıkıyor

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği yerde, Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluşma noktasında yer aldığını belirten Erdoğan, bu stratejik coğrafi konumun Türkiye'ye sağladığı avantajları etkin şekilde kullanmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, 20 yıl önce başlatılan Afrika açılımının zamanla ortaklığa dönüşerek çok ciddi mesafe kaydettiğini ifade ederek, 17 Şubat'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in davetine icabetle 11 yıllık aranın ardından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olduklarını anımsattı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptıklarını görüşmelerde enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim ve iletişim gibi alanlardaki ilişkileri ele aldıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin, Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Etiyopya'daki 200'ü aşkın firmanın 2,5 milyar doları aşan yatırımlarıyla şu anda 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olduğunu aktararak, misafirperverlikleri için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve tüm Etiyopya halkına teşekkürlerini iletti.

Etiyopya ziyaretinden döndükten sonra 81 ilin valisiyle Külliye'de bir araya geldiklerini anlatan Erdoğan, "Şehr-i Ramazan'a 'merhaba' dediğimiz 19 Şubat'ta ise ilk iftarımızı her zaman olduğu gibi yine şehit ailelerimizle yaptık. Şehit yakınlarımız, ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların bizlere emanetidir. Bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmek için son derece titiz ve hassas bir şekilde hareket ediyor, şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Şuna büyük bir memnuniyetle şahit oluyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor, terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor." dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız. Bu vesileyle ülkesi, milleti ve değerleri için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

20 Şubat'ta tanıtım programına iştirak ettikleri Cemre Vakfı'nın kuruluşunun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, cumartesi günü ise orucu çiftçilerle birlikte İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açtıklarını söyledi.

Erdoğan, çiftçilerle hem aynı sofrayı hem de yeni müjdeleri paylaştıklarını hatırlatarak, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik başta olmak üzere açıkladıkları tüm müjdelerin çiftçiler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda da savunma, sağlık ve ticaret başta olmak üzere gündemlerindeki konuları masaya yatırdıklarını belirterek, "20 Şubat'ta başlayan NATO'nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Tatbikatta devletimizi ve milletimizi gururla temsil eden askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi sağlık alanında nereden nereye getirdiklerini 2002 öncesi yılları dönemi hatırlayan vatandaşların çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, vatandaşların şikayetlerine de kulak vererek, eksikleri tamamladıklarını sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

"Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz"

Erdoğan, şu anda Türkiye genelinde 8 bin 310 Aile Sağlığı Merkezi, 335 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 973 Toplum Sağlığı Merkezi'nin bulunduğunu belirterek, son bir yılda 302 Aile Sağlığı Merkezi ile 71 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni hizmete açtıklarını kaydetti.

Birinci basamakta 30 bin aile hekimiyle hizmet sunduklarını belirten Erdoğan, "2025 yılında ülkemiz genelindeki sağlık tesislerimizde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldı. Bunların yaklaşık 450 milyonu aile sağlığı, 21 milyonu ise sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

Erdoğan, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın nedeni olan sigara bağımlılığıyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açtığımız 784 yeni birimle sigara bırakma polikliniği sayımızı 1349'a çıkardık. Ancak bu illetle başarılı mücadelede devletimizin gayretlerinin tek başına yeterli olması mümkün değil. Medyanın, sanatçıların, dijital mecraların ve ailelerimizin de bizlere destek olması, mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."