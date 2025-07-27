Erdoğan'dan yangınlarla ilgili açıklama: Büyük mücadele yürütülüyor

Türkiye'nin dört bir yanını saran alevler dev orman arazilerini küle çevirirken, binlerce hayvan da telef oldu. Yangın tehdidi bazı bölgelerde devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, sahada 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanı, 132 bin gönüllü ile birlikte gece gündüz teyakkuz hâlinde olduklarını vurguladı.

Yaz başından bu yana 3 bin 62 yangın

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını büyük hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük" dedi.

Erdoğan açıklamasını "Yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum" noktaladı.