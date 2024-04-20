Erdoğan'ı hedef almışlardı: Dışişleri'nden İsrailli bakana sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundan İsrailli Bakan'ın paylaşıma cevap verdi.

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." paylaşımını yapan Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Keçeli, Türkiye’nin önceliğinin, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorumlar eleştiri konusu olmuştu.