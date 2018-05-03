Erdoğan'ın adaylığı resmen açıklandı

03 Mayıs 2018

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti TBMM Grubu'nun 24 Haziran erken seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için karar aldığını duyurdu.

Karar 316 imza ile alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için hem AK Parti hem de MHP grup kararı almış oldu. Adaylık başvurusunu Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın birlikte yapacak.

Öte yandan Yıldırım 24 Haziran erken seçimleri için partiye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğunu açıkladı.