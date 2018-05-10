"Erdoğan'ın İngiltere ziyareti, önemli bir adım"

10 Mayıs 2018

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen İngiltere ziyaretine ilişkin, "İki taraf açısından iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacak" dedi.

Chilcott, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliği ortamını bir adım öteye taşıyacağını ifade etti. Chilcott, iki ülke arasında pek çok alanda önemli iş birliklerinin olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önümüzdeki hafta Londra'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Ziyarette hem hükümetle hem de kraliçeyle önemli toplantılar yapılacak" diye konuştu.

Ziyaretin iki taraf için önemli bir adım olduğuna işaret eden Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu beklenen bir ziyaretti. İki taraf için iş birliğinin geliştirilmesi, hem İngiltere, hem Türkiye açısından önemli bir adım olacak. Burada güvenlik politikaları, terörizmle mücadele, düzensiz göçle ve organize suçlarla mücadelede iş birliği konuları gündeme gelecek. İkili ticari ilişkiler görüşülecek, turizm de önemli bir konu olacak. Fırsatların görüşüleceği bir ziyaret olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen yıl ocak ayındaki Türkiye ziyareti sırasında Türk savaş uçağı konusunda da stratejik iş birliği anlaşması imzalandığına dikkati çeken Dominick Chilcott, "Bu konunun da konuşulacağından eminim. Gözlemlerimize göre iki taraf da şu an bu anlaşmayla ilgili ilerleyen süreçten memnun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA