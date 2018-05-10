Ekonomi yönetimi Londra'ya gidiyor

10 Mayıs 2018

Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesinin ardından yarın Londra'ya gidecek. Londra'da yarın başlayacak temaslar kapsamında yatırımcı görüşmeleri yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geniş katılımlı ekonomi heyetiyle beraber, 13-15 Mayıs'ta İngiltere'yi ziyaret edecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de yatırımcılarla görüşmelere hafta sonundan itibaren başlayacak.

Reuters, Türk yetkililerin son gelişmelerle bozulan güven algısını Türkiye'nin orta vadeli hedeflerini anlatarak iyileştirmeyi amaçladığını yazdı.

Külliyede dün gerçekleşen ekonomi zirvesi 2.5 saat sürmüştü. Ekonomi yönetiminin katıldığı toplantının ardından açıklanan 18 maddelik açıklamada "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır" ifadesi yer alıyordu.

Ekonomi yönetimi külliyeye çağrıldı

Erdoğan, Kraliçe ile görüşecek

Ayrıca Erdoğan'ın 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu’na katılacağı öğrenilmişti. 13-15 Mayıs'ta yapılacak olan bu ziyarette Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek.

Tatlı Dil Forumu, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla diyalog mekanizması olarak kuruldu. Forum, bu sene 7. kez düzenlenecek.

Kaynak: Reuters