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Erdoğan'ın miting maratonu başlıyor

Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini bugün Erzurum'da yapacak.

Erdoğan'ın miting maratonu başlıyor
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletvekilleri adaylarını tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından seçim mitinglerine bügun start veriyor.

Erdoğan'ın seçim maratonu bugün Erzurum'dan başlayacak

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek. 

Mitinglere Erzurum'dan başlanmasının sebebinin 'AK Parti'nin ve Erdoğan'ın oy alma grafiğini en çok yükselttiği il olması' olarak ifade ediliyor.

Son dakika AK Parti 24 haziran seçim Recep Tayyip Erdoğan

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