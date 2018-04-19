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Erdoğan'ın ofisine 'dinleme cihazı konulması' davası sonuçlandı

Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada 10 sanığa, 7 ay ile 54 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Erdoğan'ın ofisine 'dinleme cihazı konulması' davası sonuçlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.

Kaynak: DHA

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