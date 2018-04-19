Erdoğan'ın ofisine 'dinleme cihazı konulması' davası sonuçlandı
Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada 10 sanığa, 7 ay ile 54 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.
Kaynak: DHA