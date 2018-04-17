Erken seçim çağrısı için kim, ne dedi?

17 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yaptı. Bahçeli, hem cumhurbaşkanlığı ve hem de milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos 2018 pazar günü yapılmasını önerdi.

Bahçeli, "Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı... Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir" diye konuştu.

Erdoğan: Cumhur ittifakını 2019 seçimlerine taşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacağını söyledi.





Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim çağrısına direkt olarak yanıt vermezken, konuşmasında birkaç kez 2019 vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da yapılan referanduma değinerek, "Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" dedi.

"Eğer anamuhalefet iddiasında bulunuyorsanız en az yüzde 50'lik oy iddiasında olmalısınız" ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle konuştu: "2019'dan sonra AK Parti güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP için aynı şeyi söyleyemiyoruz."

Bozdağ: Partinin yetkili organlarında değerlendirilir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirerek, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi. Bozdağ, 'Bahçeli'nin önerisine şaşırdınız mı' sorusuna ise "Ben de şimdi duydum, yeni duydum. Perde arkası bir bilgim yok. Ben de sizinle birlikte öğrendim" diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu: Olacak ve bunları göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Tezcan: Hodri meydan diyoruz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Habertürk TV yayınına bağlanarak, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz, biz her zaman hazırız" şeklinde yanıt verdi. Bülent Tezcan, "Türk Milleti gereken cevabı verecektir" dedi.

HDP'li Buldan'dan yanıt

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifi konusunda açıklama yaptı. Buldan, "Erken seçim kararı aldıysanız HDP olarak hodri meydan" şeklinde konuştu.

İYİ Parti: Biz seçime hazırız

İYİ Parti Genel Meral Akşener, "Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre şu açıklamaları yaptı: “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” ifadelerini kullandı.

Piyasa 'erken seçim' ile hareketlendi