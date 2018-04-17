Dolar 4.10 seviyesinde

17 Nisan 2018

Güne düşüşle başlayarak 4.0740 seviyelerine kadar inen dolar/TL, 'erken seçim'in yeniden gündeme gelmesiyle hareketlendi. Kur, 4.12 seviyesini aştı ve 4.1270'e kadar çıktı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos 2018 pazar günü yapılması teklifinde bulundu.



Bahçeli'nin çağrısına hükümetten ilk yanıt da gecikmedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bahçeli'nin çağrısı yetkili organlarda değerlendirir" dedi. Daha sonra partisinin grup toplantısı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir diyeceği olmadığını ve yarın Bahçeli ile görüşeceklerini dile getirdi. CHP, HDP ve İYİ Parti ise Bahçeli'nin bu çıkışına karşı 'seçime hazır' oldukları yönünde cevap verdiler.

İlk tepkinin ardından kademeli olarak 4,09 seviyesine kadar gevşeyen dolar/TL, saat 17:30 itibariyle 4.1060 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.0648 seviyesinde işlem gördü.

Analistler gelişmelerin kurun geri çekilmesini sınırlı bırakması ile 4.05 seviyesine doğru tepkilerin zayıf kalabileceğini ifade ederken, yukarıda ise en yakın direncin 4.10 seviyesinden geçmekte olduğunu ve bu direnç noktasının üzerinin kurun yukarı yönde iştahını tetiklemesi açısından önemli olacağını belirtiyorlar.

Piyasalar yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli görüşmesini yakından izleyecek.

Borsada satışlar arttı

Yükselişle açılan ve 111.620 puana kadar çıkan borsada da satış tarafı ağırlık kazandı. BIST, yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 108.274 puana kadar çekildi. Endeks günü yüzde 1,76 düşüşle 108.744,79 puandan tamamladı.

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