CHP: Hodri meydan diyoruz

17 Nisan 2018

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yönelik açıklama yaptı.

Tezcan, Habertürk TV yayınına bağlanarak, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz, biz her zaman hazırız" şeklinde yanıt verdi. Bülent Tezcan, "Türk Milleti gereken cevabı verecektir" dedi.

Tezcan, "Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda iflas etmiş bir iktidar vardır, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar kapıya dayanmıştır, kurun ateşi düşmüyor, Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan bir sürece girmiş, 16 milyon yoksulu olan ülke. Konuşuruz tarihi, 26 Ağustos da olabilir, bir hafta önce de olur sonra da olur. Sandık çağrısına biz evet diyoruz, yalnız millet çözecektir. Yalnız şunu da millete anlatmak zorundalar. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonuyla bu noktaya taşıyanlar, bu kararı alırken istişare ettiler mi etmediler mi bilmiyoruz. Bunu da aynı şekilde ortak karar olarak paylaşabilirlerdi, paylaşmadılar. Biz de merakla büyük ortağın, büyük aktörün Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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