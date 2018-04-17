Bahçeli: Seçim 26 Ağustos'ta olsun

17 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhur ittifakıyla alakalı konuşan Bahçeli, "Biz 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sadığız. 16 Nisan halk oylamasının muazzez sonucuna bağlıyız. CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir, vazgeçmelidir. Milletin iradesini tanımayan, milleti tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz hiç tanımayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cumhurun namusuna emanettir. Şimdi sırayı cumhurbaşkanlığı sisteminin bütün kurumlarıyla hayata geçirilmesi almıştır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında erken seçimin sinyallerini veren Bahçeli, "Karşımızda sokaklarda oturan bir CHP vardır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Şu şartlarda Türkiye'nin seçim için 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene aluınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos 2018 günü Türk Milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimi yapması en makul yoldur" dedi.

"CHP amuda da kalksa çabaları beyhudedir"

CHP'nin OHAL'e karşı başlattığı oturma eylemini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdu mu kalkmayı bilmezler. CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden dönüş yoktur. CHP'nin kıvranıp durması nafiledir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakolu'na anlatsın" dedi.

"Macron'un sözleri ganimet avcılığıdır"

Suriye saldırısı için "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Lideri, "Macron'un sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür" şeklinde açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Duma'da rejim güçlerinin muhaliflere düzenlediği kimyasal saldırı bölgede gerilim yaratmıştır.,

- ABD Başkanı sosyal medyada yeni yetme ergen edasıyla Rusya'ya meydan okumuş, akıllı füzeleri kullanacaklarını beyaz etmiştir.

- Muhtemeldir ki Beyaz Saray yönetimi saldırı öncesinde Rusya'yı bilgilendirmiştir.

- Emperyalist çevreler asıl suçlu asıl sorumludurlar.

- Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır.

- Dünya üzerinde kitle imha silahlarına dayalı vahşetin silinmesi kaçınılmaz bir vazifedir.

- Asıl gaye küresel emperyalist hesapların gerçekleşmesidir.

- Suriye'de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayrı yorumlamak hem mümkün değildir hem de doğru olmayacaktır.

- Bizde pireye kızıp yorgan yakan anlayış yoktur. Bizde inanç, iman, adanmışlık,adamlık vardır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu ülkülerimiz vardır. Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir. Biz siyaseti milletimizin çıkarları için yaparız. Yeri gelirse eleştirileri muhattaplarına söyleriz. Kimseden korkmayız. Milletin rotasından sapmayız, neysek oyuz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş bakamayız. Katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse ona çeker. Bizim kalbimiz Türklük için çarpar. Varsın CHP'li yöneticiler Edirne cezaevinin etrafında dolansın, Pensilvanya'ya el sallasın. Zeytin Dalı'na karşı güç birliği yaptılar, FETÖ'ye umut bağlamışlardı. HDP, CHP, İP mutabakatı vardır. Tencere yuvarlana yuvarlanarak, patırtı kütürtü ile kapağını bulmuştur.

Bahçeli'nin çağrısına hükümetten ilk yanıt

CHP: Hodri meydan diyoruz