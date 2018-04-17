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Erken seçim çağrısına hükümetten ilk yanıt

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bahçeli'nin seçim çağrısının yetkili organlarda değerlendirileceğini duyurdu.

Erken seçim çağrısına hükümetten ilk yanıt
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmış ve 26 Ağustos tarihini işaret etmişti.

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