Erken seçim çağrısına hükümetten ilk yanıt
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bahçeli'nin seçim çağrısının yetkili organlarda değerlendirileceğini duyurdu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.
Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmış ve 26 Ağustos tarihini işaret etmişti.
Piyasa 'erken seçim' ile hareketlendi
Bahçeli'den erken seçim çağrısı