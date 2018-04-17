Erdoğan: Cumhur ittifakını 2019 seçimlerine taşıyoruz

17 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da yapılan referanduma değinerek, "Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" dedi.

"Eğer anamuhalefet iddiasında bulunuyorsanız en az yüzde 50'lik oy iddiasında olmalısınız" ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle konuştu: "2019'dan sonra AK Parti güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP için aynı şeyi söyleyemiyoruz."

Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Afrin'de şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4205'e ulaşmıştır. Kuzey Irakta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'cülerin durumu ise perişan.

- Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurt dışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hak ettiği cezaya maruz kalacaktır.

- Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için yardım kavramının içini boşaltabilir ama biz bunu asla yapmayacağız.

- Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, Türkiye'ye gelmeyin. Tam aksine onlar gelmeyin dedikçe küresel girişimciler Türkiye'de yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik.

- Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kası seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık.

- AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde ana muhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.

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