Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı için Erdoğan, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, grupta söyledim" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 13.30'da görüşeceğini belirterek, "Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." dedi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, daha sonra iktidar kulisinde kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." ifadesini kullandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti.
"Erken seçim çağrısından AK Parti'nin haberi yok"
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısının "danışıklı dövüş" olmadığını söyledi.Yalçın, MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlam bir şekilde geçilmesini istediğini, bu nedenle Bahçeli'nin bu çağrıyı yaptığını söyledi
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Kaynak: AA