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Bahçeli'den erken seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında 'erken seçim' için çağrıda bulundu. Bahçeli, hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 Pazar günü yapılmasını önerdi.
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