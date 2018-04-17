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Bahçeli, Adalet Bakanı ile görüştü

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi.

Bahçeli, Adalet Bakanı ile görüştü
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MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos 2018 pazar günü yapılması çağrısı yaptı.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacağını söyledi. 

Bahçeli'nin şu sıralarda Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü. 

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