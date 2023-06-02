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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Haber Merkezi
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Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan’ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara’ya gelecek.

Seçim günü Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımlamıştı.

Paşinyan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” mesajına yer vermişti. 