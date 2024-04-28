Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş bölgeyi uyardı: 'Bu fay en riskli...'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün merkez üssü Erzincan Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15,67 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar geldi. Son olarak Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'na işaret ederek bölge için uyarılarda bulundu.

Bektaş, "Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" dedi.

Deprem bilimci şunları kaydetti:

"Erzincan-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu tarihsel dönemden beri suskun olup, sismik bir boşluğa karşılık gelir. Maraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır."

Naci Görür Yedisu Fayı'na dikkat çekmişti

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Görür, "Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişiyor" demişti.