Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş bölgeyi uyardı: 'Bu fay en riskli...'
Erzincan'ın Tercan ilçesinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Erzincan'daki depremin ardından Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey koluna işaret etti. Bektaş bölge için "Bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün merkez üssü Erzincan Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15,67 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar geldi. Son olarak Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'na işaret ederek bölge için uyarılarda bulundu.
Bektaş, "Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" dedi.
Deprem bilimci şunları kaydetti:
"Erzincan-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu tarihsel dönemden beri suskun olup, sismik bir boşluğa karşılık gelir. Maraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır."
Naci Görür Yedisu Fayı'na dikkat çekmişti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Görür, "Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişiyor" demişti.