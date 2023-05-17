Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi
Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.
Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.
İYİ Parti temsilcilerinin, müşahitlerin sandık başında not aldıkları oy sayılarının, tutanaktaki rakamlarla uyuşmadığı gerekçesiyle Yakutiye'deki 3 bin 969 seçmenin oy kullandığı 12 sandık ile Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı sandıklara yaptığı itiraz ilçe seçim kurullarınca değerlendirildi.
Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.