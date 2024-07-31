Eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un vurulması: Tetikçiden polis sorgusunda itiraf

Sakarya'da 64 yaşındaki eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un 27 Temmuz'da silahlı saldırıda öldürülmesine dair Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında dört kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan zanlılar M.F.Ö. (29), M.G., N.E. (39) ve kardeşi O.E'nin işlemleri tamamlandı. Cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. tarafından yapıldığını belirledi.

'Ayağına sıkacağız' demişler!

Polis ekipleri, tetikçinin saldırıdan önce olayın yaşandığı bölgede birkaç kez keşif yaptığını tespit etti. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.F.Ö'nün, "Bana, 'Güzel bir iş var, sadece ayağından sıkıp korkutacağız. İyi para kazanacağız.' dediler. Ben ne vurduğum adamı ne de N.E'yi bilirim. Ben M.G. ile geldim. Bana bu işi getiren oydu, birlikte yaptık." yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E, adliyeye götürüldü. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.