Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih...

31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Ehliyet yenileme işlemi nereden, nasıl yapılır?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge

- Eski ehliyet belgesi

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

- 1 adet biyometrik fotoğraf,

- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

- Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir)