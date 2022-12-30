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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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