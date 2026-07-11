Eskişehir'de jandarmaya hain saldırı: Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde aile içi tartışma ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş şehit olurken, mahalle muhtarı ve bir jandarma personeli yaralandı.

Aile içi tartışma ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle tartışan İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma personeline ateş açtı

Olay yerine gelen ekiplerin şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı sırada İbrahim G, jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti.

Saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay sırasında şüpheli etkisiz hale getirilirken, Muhtar Mutlu Şahin ile bir jandarma personelinin de yaralandığı öğrenildi.

Şehit haberi ailesine ulaştı

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Bakan Çiftçi'den başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.