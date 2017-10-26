'Evet oyu verenler bugün pişman'

26 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Deniz Baykal'ın sağlık durumu

İyileşmeye doğru gelişmeler var. Deniz Bey için ne gerekiyorsa hekimlerin tamamı seferber olmuş durumda. Ben de tüm sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur, bütün dualarımız onunla beraber.

Erken yerel seçim

Bizim varlık nedenimiz demokrasi. Bir ülke düşünün; nüfusunun yarısı tarafından seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken bakıyorsunuz bu belediye başkanlarının bazıları görevden alınıyor ya da istifa ettiriliyor. Bu çağrıyı neden yapıyoruz? Demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz. Bu belediye başkanlarını ben seçmedim. Seversiniz veya sevmezsiniz ama bir belediye başka seçildi. Seçimle gelen seçimle gider. Halkın oyunu almıştır varsa bir yolsuzluğu o konuda da ne yapılması gerektiği gayet açıktır, yargılama olur, yargılama sonucunda beraat edebilir, yargılanabilir. Bu süreci yok ediyorsunuz, bir kısım belediyeye kayyum atıyorsunuz, demokratik mi, hayır? Diğer belediye başkanlarını istifaya zorluyorsunuz. 'Gereğini yaparım' diyorsunuz ne demek bu? Halkın seçtiği bir kişiyi belde halkı değil de bir başka otorite belediye başkanını istifaya zorlaması. Bu doğru değil. Demokrasinin namusunu kurtaralım bari, seçime gidelim. Bu kadar basit. Kendinize güveniyorsanız seçime gidersiniz.

Melih Gökçek istifası

Ben demokrasiyi savunuyorum, Melih Gökçek seçimle geldi. Siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez olarak görüyorsanız gereğini yapın. Bir kişi çıkıyor istifa edeceksiniz diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Bir belediye başkanında neden metal yorgunluğu olsun. Varsa da seçim zamanı ayrılır. Görev süresini belirleyen halktır.

Belediye başkanları görevden alınıyor, zorla istifa ettiriliyor. Gelenler halk tarafından seçilen başkanlar değil. Ben demokrasiyi savunuyorum. Belediye başkanları seçimle geldi. Eğer siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez bir eylem tarzı olarak görüyorsanız, bunun gereğinin yapılması gerekir. Bir kişi kalkıyor, sen istifa edeceksin diyor. Gerekçesini açıklar, dinleriz. Metal yorgunluğu diye bir şey yok. Niye korktun, koca adamsın.

Evet oyu verenler bugün pişman

Velev ki 51 çıktı. Devletin bütün imkanları, parası, aracı, kaymakamı, valisi kullanıldı. Ona rağmen bu kararı ancak YSK kararıyla gerçekleştirdiler. Bütün tv kanallarında onlar vardı. Ben eminim bugün evet oyu verenler pişman oldu. Bugün bütün seçmenler o dönemde söylediklerimin tamamının doğru çıktığını görüyorlar. Evet deyin barış gelecek, komşularımızla aramız iyi olacak diyordu ama bunlar olmadı. Halk bunları görüyor. Halkın bunları gördüğünü onlar da biliyor.

Demokrasi tarihinde ilk

Şu anda Türkiye seçmeninin yüzde 41'i atananlar tarafından yönetiliyor. Bizim demokrasi tarihimizde bir ilktir bu. Eğer derse ki yerel seçim, genel seçim derlerse genel seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimi derlerse onu da yaparız. Hodrimeydan diyemezler, cesaret edemezler. 3 gün daha fazla yönetmek için ülkeyi felakete götürürler.

Adalet yürüyüşü

Bizim adalet yürüyüşümüz kurdukları baskının büyük bir kısmını yok etti. İnsanlar biz yalnız değiliz diye düşündüler. Biz demokrasi istiyoruz. Gidelim seçime, böyle bir iktidarı getirelim istiyoruz. Şunu da söylüyorlar; Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere de sıra gelecek diye böyle söylüyorlar. Yahu biz şerbetliyiz. Bizim bütün belediyelerimizde 365 gün müfettiş var. Biz 2012'de bir ilan yayınladık; baskın olursa ne yapacaksınız diye. Belediyelerimize gönderdik bunu. Biz denetimden korkan biri değiliz ki. Belediye başkanlığında olan kişi hesap verecek kişidir.

Erken seçim istiyoruz, aday göstermemize gerek yok

Çünkü erken seçim istiyoruz. Bu yüzden aday göstermemiz gerek yok, mantığı yok. Her düşüncemizin dayandığı bir temel var. Belde hakları son derece mağdur. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için buyrun bir an önce yapalım. Ha kazanırız kaybederiz, o değil. Demokrasiyi korumak zorundayız.

Birileri gece yatağında uyuyamadı

Adalet Yürüyüşü'nde AK Partili vatandaşlar bizi destekliyorlar. Anketler bunu gösteriyor. Adalet hapishanede var, sokakta var, kadına şiddette var, işçilerde var. Hiçbir yerde adalet yok ki. Adalet Yürüyüşümüzün özünde bu yatıyordu. Adaleti herkese hatırlatmak istedik. Adalet bu ülkede yaşayan herkesin ortak talebidir. Yürüyemez dediler, yürüdük. Biliyorum birileri gece yatağında uyuyamadı ama uyumasın diye yürüdük zaten.

Kaynak: AA