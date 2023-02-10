Evimin hasar durumu ne? Evim hasarlı mı? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesindeki yurttaşların adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“- Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, “e-Devlet” uygulaması üzerinden ya da “hasartespit.csb.gov.tr” adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz.

- Gaziantep’te 15 bin 350 çadırının kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor.

- Gaziantep’te 130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

İşte madde madde hasar tespit tanımları;

HASARSIZ BİNALAR

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.

ORTA HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

“Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.