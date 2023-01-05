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EYT yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için gözler Meclis'te

İki milyonu aşkın kişinin beklediği EYT yasası ne zaman çıkacak? Önümüzdeki hafta öne çıkarılması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için gözler Meclis'te. Gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklen teklif için, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yürütülecek görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlatılacak.

AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulması için gözler Meclis'te.

Ocak ayında yasalaştırılması bekleniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yaş sınırı uygulanmayacak

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

SGK'dan 5 puan destek indirimi

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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