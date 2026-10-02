Eyüpsultan Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Özmen dahil 28 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belediye başkanı da şüpheliler arasında
Soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında yer aldığı 23’ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.