“Faladdin” ve “Binnaz”ın sahibi Taşdelen’e 7 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in “falcılık ve medyumluk amacıyla bilişim sistemleri kurarak suç geliri elde ettiği”, bu gelirleri yurtdışına çıkardığı ve meşru gibi göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Taşdelen için “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istendi.

MASAK raporu: Gelirler yurtdışına aktarıldı

İddianamede, MASAK raporuna yer verilerek Arteria Teknoloji AŞ üzerinden elde edilen gelirlerin yurtdışı hesaplara ve kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Raporda, Taşdelen’in düşük prim gelirleriyle SGK kaydına rağmen, çok sayıda lüks kara ve deniz aracına sahip olduğu, bankacılık işlemlerinin özellikle 2024-2025 yıllarında yüksek hacimli gerçekleştiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan reklam yasağı

İddianamede ayrıca, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde Faladdin ve Binnaz uygulamalarında “falcılık ve medyumluk tanıtımı” yapıldığı gerekçesiyle reklamları durdurma cezası verdiği hatırlatıldı.

“Gelirler meşru gibi gösterilmeye çalışıldı”

Savcılık, Taşdelen’in şirketi kullanarak suç gelirlerini yasalmış gibi gösterdiğini belirtti. İddianamede, “Suçtan elde edilen kazanç, vergilendirilmek suretiyle meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışılmış, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına transfer edildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.