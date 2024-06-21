Farah Zeynep Abdullah, Starbucks'ta ödediği paraya isyan etti: Bir adet muz için...

'Masumlar Apartmanı', 'Bergen', 'Bihter' gibi birçok projede yer alan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Abdullah bu kez de muz paylaşımıyla adından söz ettirdi.Starbucks'tan bir adet muzu 104.79 TL'ye alan Farah Zeynep Abdullah isyan etti.

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım."