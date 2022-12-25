Fatih Erbakan: Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Erbakan, beraberindeki partililerle Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra bir otelde düzenlenen partisinin İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresinde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Parti olarak büyük şahlanışı 2023 seçimlerinde yapacaklarını ifade eden Erbakan, hükümetin politikalarını eleştirdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Milletimizin feraseti, teveccühüyle inşallah partimizi iktidara taşıyacağız. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçireceğiz. Bu milleti maddi ve manevi sıkıntılardan milli görüş olarak kurtaracağız. İktidara geldiğimizde borç, zam, faiz, vergi ekonomisinden üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçilecek. Faiz giderleri denk bütçe ve havuz sistemi ile ortadan kaldırılacak. Bir kuruş borç alınmayacak. Bununla beraber kamudaki israf önlenecek. Milli kaynak paketlerini hayata geçireceğiz. Yıllık 200 milyar dolar civarında bir kaynağı inşallah ortaya koyacağız. 54. hükümet döneminde Erbakan hocamızın 6 ayda 35 milyar dolarlık kaynağı bulması gibi. Faizden kurtardı, millete verdi. Bütün milletin yüzü güldü. Bolluk, bereket dönemi yaşandı. Aynısını tekrar yapacağız. Bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmaya geliyoruz. Allah’ın izniyle bu ülkede işsizlikten eser bırakmayacağız."

Kongrede İl Başkanlığına Ömer Ateş seçildi.