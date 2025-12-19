Fatih Ürek öldü mü, sağ mı? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? İşte ünlü şarkıcının son durumu...

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan sanatçı Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Fatih Ürek’in yoğun bakım tedavisi yaklaşık iki aydır sürüyor. Gazeteci Özlem Gürses, sanatçının son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürses'in Ürek'e ilişkin açıklamaları şöyle:

“Fatih Ürek uzunca bir zamandır yoğun bakımda. Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı söyleniyor. Ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hayati fonksiyonlarını artık tek başına sürdüremiyormuş. Bir çeşit bitkisel hayat gibi anlıyorum. Çok üzücü hakikaten. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim.”